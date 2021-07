Henning Mühlleitner hat eine Medaille nur ganz knapp verpasst. Der 25-Jährige belegte über 400 Meter Freistil den vierten Platz.

Imago Images/Pro Shots

Tokio. Schwimmer Henning Mühlleitner erreicht überraschend den vierten Platz über 400 Meter Freistil. Japan führt den Medaillenspiegel an. Alle Entscheidungen, Medaillen und Hintergründe live.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen