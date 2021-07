Deutsche Basketballer nach fast 30 Jahren wieder in Viertelfinale

Danilo Barthel und seine Teamkollegen verloren gegen Australien, aber qualifizierten sich trotzdem für die nächste Runde.

AFP/ERIC GAY

Tokio. Den Basketballern gelingt ein historischer Erfolg, der sogar Fans überrascht. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

