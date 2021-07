Wahnsinns-Match: Ovtcharov scheitert an Chinesen Ma Long knapp

Dimitrij Ovtcharov hatte den chinesischen Topfavoriten Ma Long am Rande einer Niederlage und musste sich dann doch im entscheidenden Satz geschlagen geben. Am Freitag spielt er noch um Bronze.

dpa/Friso Gentsch

Tokio. Das Quartett um Lukas Märtens, Poul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jacob Heidtmann belegte im Vorlauf Rang sieben. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen