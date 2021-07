Sarah Köhler jubelt über ihren Platz auf dem Treppchen.

dpa/Michael Kappeler

Tokio. Sarah Köhler hat über 1500 Meter Freistil die Bronzemedaille gewonnen und damit die erste deutsche Beckenmedaille seit 2008 geholt. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen