Deutscher Skateboarder will trotz Armbruchs bei Olympia starten

Skateboarder Tyler Edtmayer hatte sich im Training den Arm gebrochen und unmittelbar danach seinen Start bei der Olympia-Premiere im Skateboard in der Disziplin Park offengelassen.

dpa/Swen Pförtner

Tokio. Der deutsche Skateboarder Tyler Edtmayer will trotz seines im Training erlittenen Armbruchs bei Olympia starten. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

