Die deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier: Wasserspringer Patrick Hausding (l.) und Beachvolleyballspielerin Laura Ludwig.

Tokio. Die Eröffnungsfeier ab 13 Uhr steigt vor spärlich besetzter Kulisse – und mit Skandalen im Rücken. Hier gibt es alle Entscheidungen, Medaillen und Wissenswerte zum größten Sportereignis der Welt.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli werden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen