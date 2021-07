Sideris Tasiadis aus Deutschland holte Bronze.

dpa/Jan Woitas

Tokio. Am Montag gewann die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel. Die erste Medaille für Deutschland gab es auch schon. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zum Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen