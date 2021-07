Judoka Dominic Ressel aus Kronshagen in Schleswig-Holstein verlor am Dienstag im legendären Nippon Budokan in Tokio im kleinen Finale gegen den Österreicher Shamil Borchashvili und verpasste Bronze.

Tokio. Judoka Dominic Ressel ist im Kampf um die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund bei den Olympischen Spielen knapp gescheitert. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen