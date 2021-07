Bermudas erste Olympiasiegerin Flora Duffy gewinnt Olympia-Gold im Triathlon.

Loic Venance/AFP

Tokio. Am vierten Finaltag bei den Olympischen Spielen in Tokio gab es in den ersten Entscheidungen keinen Grund zum Jubeln für Deutschlands Team. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zum Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen