Das deutsche Team mit ihrem Trainer Stefan Kuntz wahrt mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien bei Olympia die Chance aufs Achtelfinale.

Tokio. Die DFB-Auswahl zitterte sich am Sonntag im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien zum Sieg. Und Deutschland holt die erste Medaille. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zum Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen