Die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka aus Japan schied am Dienstag nach einem Fehlstart im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova aus. Bei der Eröffnungsfeier hatte die 23-Jährige die olympische Flamme entzündet und damit für den Höhepunkt gesorgt.

Tokio. Tennis-Star Naomi Osaka muss ihre Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend früh beenden. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

