Olympisches Komitee will Frauenrechte stärken und passt Eid an

Für die Spiele in Tokio wird der traditionelle Olympische Eid verändert - nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte.

Imago Images/Naoki Nishimura

Tokio. Statt nur eines Sportlers werden in Zukunft immer ein weiblicher und ein männlicher Athlet den olympischen Eid sprechen. Doch das ist nicht die einzige Veränderung der traditionellen Eröffnung.

Für Gleichberechtigung und Solidarität und gegen Diskriminierung: Für die Spiele in Tokio wird der traditionelle Olympische Eid verändert. So werden bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli nicht drei Teilnehmende die Grußformel sprechen, sonder