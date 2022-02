Etwas kleiner, aber nicht weniger spektakulär dürfte das Feuerwerk der Turnkunst on stage ANIMA werden. FOTO: Turn- und Sportfördergesellschaft mbH/Feuerwerk der Turnkunst/Volker Minkus Am Montag in Osnabrück Zwei kreative Teams mit einer neuen Show-Idee: Feuerwerk der Turnkunst on stage Von Jule Rumpker | 18.02.2022, 15:14 Uhr

Die Macher des Feuerwerks der Turnkunst haben sich mit der Dancefloor Destruction Crew (DDC) zusammen getan und eine neue Show entwickelt, mit der sie am Montag in Osnabrück zu Gast sind. Wie entstand die Idee und was können Besucher erwarten?