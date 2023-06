Der zweite ATP-Erfolg in der Karriere: Alexander Bublik siegte in Halle. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Kasache Bublik holt den Pokal Überraschungssieg in Halle: Zverev-Bezwinger gewinnt Terra Wortmann Open Von Jan Ahlers | 25.06.2023, 18:32 Uhr

Das größte Tennisturnier der Region, die Terra Wortmann Open in Halle, hat einen Überraschungssieger. Im Finale am Sonntag siegte der Kasache Alexander Bublik, der im Halbfinale zuvor den Deutschen Alexander Zverev bezwang. So lief das Wochenende in Halle.