Die Playoff-Serie gegen die Seawolves beginnt für Epke Kruthaup und die Young Rasta Dragons in Rostock. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down JBBL-Achtelfinale an der Ostsee Young Rasta Dragons reisen zu den Rostock Seawolves Von Bernard Middendorf | 24.03.2023, 22:40 Uhr

In der Jugend-Basketball-Bundesliga wird die Luft rauer für die U16 der Young Rasta Dragons. Im Playoff-Achtelfinale treffen die Talente aus Quakenbrück und Vechta auf die Rostock Seawolves und müssen in der ersten Partie am Sonntag, 26. März 2023, auswärts ran.