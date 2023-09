OSC Tigers: Gelingt der Einzug in die Playoffs?

Der Aufstieg war das Ziel - nun können die American Footballer der Osnabrück Tigers den nächsten Schritt dorthin machen. Die OSC Tigers haben am Wochenende ihr letzten reguläres Gruppenspiel gegen die Hannover Stampeders in Atter.

Auf dem Sportgelände an der Leyer Straße geht es am Sonntag um 15 Uhr für die Osnabrücker Footballer dabei um den Einzug in die Playoffs. Derzeit rangieren die Tigers auf Platz drei der Oberliga Nord Süd - hinter den Gegnern aus Hannover.

19. Meller Stadtlauf

Am Samstag startet um 15 Uhr das Rahmenprogramm des 19. alljährlichen Meller Stadtlaufs im Meller Stadtzentrum. Im letzten Jahr waren über 1.000 Läufer dabei, womit die Teilnehmerzahlen aus der Vor-Corona-Zeit mit bis zu 1.700 Aktiven allerdings nicht erreicht werden konnte.

In diesem Jahr haben die Veranstalter die Laufstrecke verändert und erhoffen sich auch dadurch „noch mehr Stimmung auf und an der Strecke“. Die Streckenlänge hat sich aber mit nun 9.630 Metern aber nicht sonderlich verlängert. Der Meller Stadtlauf ist nach dem Osnabrücker Silvesterlauf des OTB zweitgrößte Laufveranstaltung in der Region Osnabrück. Insgesamt gibt es drei Läufe:

Der Hauptlauf: Fünf Runden durch das Meller Stadtzentrum (Startgeld: 10 Euro) Bambini- und Schülerläufe (kostenlos) Ein Jedermannlauf über ca. 3.430 (Startgeld: 6 Euro)

Eine Anmeldung ist bis zum 06. September 2023 über ein Online-Portal möglich.

7. Ausgabe des Hase-Run in Quakenbrück

Und noch einen Lauf gibt es für Amateursportler am kommenden Wochenende: Im Rahmen des Sparkassenlaufcups findet im Quakenbrücker Artlandstadion um 14 Uhr der 7. Hase-Run statt.

Ausgezeichnet werden die Sieger im Schülerlauf über 2,88 km vom Artlandstadion rund um den Deichsee und zurück, in den einzelnen Altersklassen und um den Titel der teilnehmerstärksten Schülermannschaft, die den Wanderpokal dann für ein Jahr behalten darf. Um 15.00 Uhr fgeht es dann mit weiteren Wettbewerbe weiter:

Jedermann-Laufe über 6,4 Kilometer entlang der Hase und um den Schützenhof

Hauptlauf über eine abwechslungsreiche 10 Kilometer lange Strecke

Direkt im Anschluss erfolgt die Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Anmeldungen - wie beim Meller Stadtlauf - nur bis zum 07.09.2023 nur über www.laufen-os.de möglich sind.

Gelingt dem OTC der Aufstieg in die Regionalliga?

Den Herren 60 des Osnabrücker Tennis-Club könnte am Wochenende der Aufstieg in die Tennis-Regionalliga gelingen - zum ersten Mal. Der souveräne Tabellenerste der Nordliga 2 muss am Samstag Zuhause um 11:00 Uhr nun gegen den Tabellenersten der Ostliga, den SV Reinickendorf 1896 aus Berlin antreten. Mannschaftsführer Jürgen Assmann ist optimistisch das dies mit seiner Mannschaft gelingt.