Im letzten Jahr dritter bei einer Springprüfung bei den Future Champions: Matthis Westendarp aus Wallenhorst Foto: Helmut Kemme up-down up-down Highlights vom 16 bis 18. Juni 2023 Wo Sport-Fans in Osnabrück am Wochenende etwas erleben können Von Benjamin Kraus | 15.06.2023, 15:48 Uhr

Künftige Weltstars in der Beherrschung ihrer Pferde, ein Radrennen mit Anmelderekord, Leichtathletik-Highlights für Kinder und für jedermann zum Mitmachen, ein rundes Jubiläum für Denksportler und die letzten entscheidenden Partien der Fußballsaison: Nur einige der Sport-Highlights an diesem Wochenende in Osnabrück Stadt und Land.