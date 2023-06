Niedersächsische Meisterschaft im Bergfahren 2022: In gelben Trikots vorne mit mischten Kai Spinneker (schwarzer Helm) und Julian Hellmann (blauer Helm) von der RRG. Foto: Andre Havergo up-down up-down Highlights vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 Wo Sport-Fans in der Region Osnabrück am Wochenende etwas erleben Von Sophie Wehmeyer | 29.06.2023, 18:02 Uhr

In der Region richtet nur ein Verein Straßenradrennen aus: Die RRG Osnabrück. Am Sonntag wartet sie mit einem Traditionsrennen auf – der Niedersachsenmeisterschaft im Bergfahren. Das ist aber nicht das einzige Sport-Highlight an diesem Wochenende in Osnabrück Stadt und Land. Hier gibt es alle Infos - auch zum Windmühlenlauf in Groß Mimmelage, der Sportabzeichen-Tour in Melle und den spannendsten Fußball-Testspielen.