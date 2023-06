Der Fußballnachwuchs ist schon heiß auf die Grammann-Klose-Spiele Foto: Rolf Kamper up-down up-down Highlights vom 22 bis 25. Juni 2023 Wo Sport-Fans in der Region Osnabrück am Wochenende etwas geboten wird Von Benjamin Kraus | 22.06.2023, 14:27 Uhr

Es ist das größte Fußballturnier für Kinder und bewegt traditionell viele Nachwuchskicker und Eltern - aber die Grammann-Klose-Spiele sind bei Weitem nicht das einzige Sport-Highlight an diesem Wochenende in Osnabrück Stadt und Land. Hier gibt es alle Infos - auch zum Reiten in Gretesch, zum Handball in Bissendorf und zum Sportfest in Nahne