Am Sportivationstag kamen die Schüler ordentlich ins Schwitzen. Neben Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen, wie dem Sprint, stand jedoch auch Spiel und Spaß auf dem Programm. Foto: Jörn Martens up-down up-down Schüler mit Behinderung machen Sportabzeichen Osnabrücker Sportivationstag setzt ein Zeichen für Inklusion und Vielfalt Von Dominik Bögel | 16.09.2022, 15:45 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand zum 14. Mal der Osnabrücker „Sportivationstag“ statt, die Resonanz an Schülern war erneut riesig. Das besondere am beliebten Sportevent: Kinder mit und ohne Behinderung messen sich Seite an Seite in verschiedenen Disziplinen.