Wallenhorster Springreiter Westendarp zum Internationalen Festhallenreitturnier nach Frankfurt eingeladen Von Mona Alker | 14.12.2022, 15:42 Uhr

Besondere Ehre für Matthis Westendarp: Der Wallenhorster Springreiter darf beim Internationalen Festhallenreitturnier in Frankfurt an den Start gehen, das am Donnerstag beginnt.