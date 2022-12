Die Weihnachtsshow des TuS Bad Rothenfelde lockte hunderte Besucher an. Foto: paetzelpress up-down up-down 125-jähriges Jubiläum Weihnachtsshow des TuS Bad Rothenfelde lockt hunderte Besucher Von Mona Alker | 19.12.2022, 18:04 Uhr

Der TuS Bad Rothenfelde hat am Sonntag ein großes Weihnachtsfest in der Halle am Heristo Sportpark gefeiert. Rund 700 Zuschauer hätten die Aufführungen des Vereins bestaunt, berichtet Vorstandsmitglied Alexandra Berger.