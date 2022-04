Hier hechtet Lena Zahn vergeblich, der Ball sitzt. FOTO: Stephanie Uhlhorn von Viktoria Gesmold Kühl gebaggert im Gesmolder Beachpark Von Dr. Stephanie Uhlhorn | 15.07.2013, 20:04 Uhr

Die Volleyballer freuten sich am Wochenende über das etwas kühlere Wetter. In teils sehr engen Begegnungen spielten sie im Beachpark in Gesmold einen C-Cup und ein Mixed-Turnier aus.