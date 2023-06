Verteidigte seinen Sieg aus dem Vorjahr: Mark Finnerty vom RuFV Löningen-Böen-Bunnen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Finnerty verteidigt Platz eins Von Nachwuchs bis Profi: Großes Reitturnier auf Gut Stockum geht erfolgreich zu Ende Von Mona Alker | 05.06.2023, 16:53 Uhr

Mit einem großen Familientag ist am Sonntag das viertägige Reitsportevent auf dem Gut Stockum in Natbergen zu Ende gegangen. Fast 2000 Pferdesportlerinnen und -sportler waren angereist, um sich in zahlreichen Spring- und Voltigierturnieren zu messen.