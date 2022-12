Hürden-Langsprinter Jordan Gordon ist vom Osnabrücker Turnerbund zu Hannover 96 gewechselt. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Wittmann und Kroll weiter im Bundeskader DM-Zweiter Jordan Gordon wechselt vom Osnabrücker TB zu Hannover 96 Von Christian Detloff | 15.12.2022, 16:30 Uhr

Die Badbergerin Kira Wittmann bei den Frauen (LG Göttingen) und der Osnabrücker Florian Kroll in der U20 stehen weiter in den Bundeskadern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Der vom Osnabrücker TB zu Hannover 96 gewechselte Jordan Gordon ärgert sich, dass es in seiner Altersklasse U23 keinen deutschen Nachwuchskader mehr gibt.