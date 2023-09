Kapitänin Vanessa Schowe im Interview „Mit viel Bock in die Saison“: SV Bad Laer vor dem Liga-Aufschlag Von Jacob Alschner | 14.09.2023, 13:32 Uhr Endlich wieder am Ball, von nun an als Kapitänin: Vanessa Schowe. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down

Es ist angerichtet. Am Sonntag, 17. September, starten die Volleyball-Frauen des SV Bad Laer gegen den TV Eiche Horn in die neue Spielzeit der Dritten Liga West. Vorne weg: die Diagonalangreiferin und Kapitänin Vanessa Schowe. Im Interview spricht die 29-Jährige vor dem Saisonbeginn über ihre neue Rolle an der Spitze des Teams, die Veränderungen seit der Sommerpause und verrät, was die Fans des „Dorfclubs“ ab Aufschlag am Sonntag erwartet.