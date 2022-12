Volker und Timo Böß SSC Dodesheide Foto: Helmut Kemme up-down up-down Sonntag letztes Spiel vor Winterpause Wieso Volker und Timo Böß beim SSC Dodesheide unverzichtbar sind Von Sven Stahmann | 01.12.2022, 16:32 Uhr

Volker und sein Sohn Timo Böß sind seit Jahren im SSC Dodesheide verankert. Warum beide einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben und wie der seit fünf Spielen sieglose Bezirksligist am Sonntag gegen Georgsmarienhütte zurück in die Erfolgsspur finden will.