Durchsetzungsstark in die Bundesliga: Osnabrücks Anna Weßeler (rechts) im Aufstiegsspiel gegen Kiel. FOTO: Swaantje Hehmann Mit 5:0-Sieg und Konfettiregen Vier Jahre nach Zwangsabstieg: OSC-U17 zurück in der Bundesliga Von Björn Richter, Johannes Kapitza | 27.06.2022, 12:24 Uhr

Vier Jahre nach dem bitteren Zwangsabstieg aus der Bundesliga darf eine neue Generation von U17-Fußballerinnen im Osnabrücker Sportclub jubeln: Am Sonntag gelang in der Aufstiegsrunde mit dem 5:0-Sieg gegen Holstein Kiel II die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse.