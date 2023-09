Live: So., 15:30 Uhr Hannover Stampeders zu Gast American Football im Liveblog: Schaffen es die Osnabrück Tigers in die Playoffs? Von Sven Schüer | 07.09.2023, 07:58 Uhr Foto: NOZ/Hente

Der Aufstieg war das Ziel - nun können die American Footballer der Osnabrück Tigers den nächsten Schritt dorthin machen: Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es gegen die Hannover Stampeders um den Einzug in die Playoffs. Wir berichten im Video-Liveblog von dem Spiel auf der Sportplatz in Atter.