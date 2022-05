Die U19 um Kapitän Jan-Philipp Stottmann (links) will für den VfL zum vierten Mal den Niedersachsenpokal gewinnen. FOTO: Swaantje Hehmann NFV-Pokalfinale in Barsinghausen VfL-U-19 ist im Endspiel „bereit, über sich hinauszuwachsen“ Von Peter Vorberg und Björn Richter | 25.05.2022, 11:33 Uhr

Während es für den Fußball-Bezirksligisten Eintracht Rulle am Donnerstag, 26. Mai, um 15 Uhr gegen den Landesligisten SV Bevern um den Einzug ins Bezirkspokalfinale geht, trifft die U19 des VfL Osnabrück an gleichen Tag um 11 Uhr im Endspiel des A-Junioren-Niedersachsenpokals im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen auf Ligakonkurrent Hannover 96.