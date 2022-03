Voll einsatzfähig: Steffen Brüggemann, spielender Co-Trainer des TV Bissendorf, hier im Abschluss gegen den ATSV Habenhausen. FOTO: Stefan Gelhot Wiedersehen mit Ex-Bundesligist VFL Fredenbeck Für TV Bissendorf-Holte zählt zum Start der Abstiegsrunde nur Sieg Von Christian Detloff | 24.03.2022, 15:21 Uhr

Beide Clubs hatten im vergangenen Sommer am Ende einer gemeinsamen Relegation den Drittliga-Aufstieg gefeiert. Mit einem Direktduell starten der VfL Fredenbeck und TV Bissendorf-Holte am Samstag (19.30 Uhr) auch in die Abstiegsrunde der 3. Liga.