In Wellendorf fand die Finalrunde der Turn-Kreisliga am Wochenende statt. Foto: Philipp Hülsmann Erstmals seit 2020 Turnen: Kreisliga im Osnabrücker Land ist zurück Von Mona Alker | 07.03.2023, 19:27 Uhr

40 Mannschaften, 220 Turnerinnen, 17 Siegerehrungen: Das ist die Bilanz der vergangenen Wettkämpfe im Turnkreis Osnabrück-Land. Nach der Vorrunde in Quakenbrück fand am Wochenende die spannende Finalrunde in Wellendorf statt.