Der erste Aufsteiger steht fest: Der TSV Venne um Trainer Nico Fehlhauer (links) und Stürmer Tardeli Malungu (rechts) hat sich durchgesetzt. Raspo, Fürstenau und Kloster wahren Chance TSV Venne ist der erste Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga

Der TSV Venne steht nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Rasensport als erster Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga fest. Die Osnabrücker gehen trotz der Niederlage in Belm mit der besten Ausgangsposition in den Aufstiegs-Dreikampf mit dem VfL Kloster Oesede und der Spvg. Fürstenau, die sich in Pye 1:1 trennten.