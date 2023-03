QTSV-Trainer Christian Fischer fand für den Leistungseinbruch seines Teams und die Niederlage beim TuS Bothfeld keine Erklärung. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down TuS Bothfeld feiert Klassenerhalt TSV Quakenbrück verspielt Auswärtssieg in der Crunchtime Von Bernard Middendorf | 28.03.2023, 17:43 Uhr

Am Ende reichten die Kräfte nicht. „Ohne drei“ führten die Basketballer des TSV Quakenbrück im Auswärtsspiel beim TuS Bothfeld bis in die Schlussminuten. Dann brach Quakenbrück plötzlich ein und die Gastgeber feierten dank des 85:73-Erfolges noch den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga.