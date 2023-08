Ratgeber vom DFB veröffentlicht Osnabrückerin Opitz schreibt Buch: Was müssen Jugend-Fußballtrainer können? Von Jonas E. Koch | 30.08.2023, 14:28 Uhr Elke Opitz mit einer ihrer Mannschaften auf dem Platz des SSC Dodesheide. Foto: Elke Opitz up-down up-down

Die Journalistin Elke Opitz ist seit Jahren leidenschaftliche Jugend-Fußballtrainerin in Osnabrück. Was man dafür alles wissen muss, hätte sie gerne in einem Buch nachlesen können - und hat es kurzerhand selbst geschrieben. Nun ist es als Publikation des DFB erschienen und erklärt: Was macht einen guten Jugendtrainer aus?