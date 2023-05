Spitzenspieler der TSG Dissen Marcel Seifert und Jannis Lippold in Aktion. Foto: Marvin Rose up-down up-down 71. Pfingstturnier in Dissen Ältestes Tischtennisturnier Niedersachsens mit leichten Neuerungen Von Nico Marsänger | 25.05.2023, 14:38 Uhr

Am Pfingstwochenende lädt die Tischtennisabteilung der TSG Dissen zum alljährlichen Pfingstturnier in die Dissener Sporthallen ein. Während in den Hallen die Tischtennisbälle klickern, verwandeln sich die Grünwiesen rund um den schwarzen Platz wieder in Zeltlager.