Will mit Tirol ins Finale: der Bad Laerer Footballspieler Tim Unger. Foto: imago/Beautiful Sports Samstag gegen Hamburg Bad Laerer Unger steht mit Tirol im Halbfinale der European League of Football Von Sven Schüer | 10.09.2022, 08:33 Uhr

Am Samstag steht Tim Unger aus Bad Laer im Halbfinale der European League of Football (ELF). Der Verteidiger spielt für die Raiders Tirol und peilt seinen nächsten großen Titel an.