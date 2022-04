Auch Hendrick Herbrich (vorne) hatte im Laufe der Partie den Siegtreffer auf dem Fuß, wenn auch nicht in dieser Szene. FOTO: SCM Testspiel endet 0:0 SCM 85 Minuten in Unterzahl Von PM. | 15.07.2013, 20:15 Uhr

Am Samstagnachmittag trennten sich die Fußballer des SC Peckeloh und des SC Melle 03 in einem Testspiel mit 0:0. Dabei mussten die Meller 85 Minuten in Unterzahl spielen.