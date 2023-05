Auch zukünftig Oberliga-Tennis in dieser Region spielt Jannis Unland. Foto: Michael Gründel up-down up-down Neue Kooperation bündelt Kräfte Die Spvg. Haste und der TC Melle stellen gemeinsames Oberliga-Team im Tennis Von Peter Vorberg | 02.05.2023, 12:30 Uhr

Das Männer-Tennis in der Region soll weiter an Profil gewinnen. Mit diesem Ziel sind die Spvg. Haste und der TC Melle eine Kooperation eingegangen und starten in der Sommersaison erstmalig in der Oberliga mit Heimspielen im Meller Grönegaupark.