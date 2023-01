In der Halle unten rechts wird ab Sonntag wieder Oberliga-Tennis gespielt. Foto: Gert Westdörp up-down up-down Neuzugang Vorkefeld Tennis: Haster Männer beginnen Mission Oberliga-Klassenerhalt Von Peter Vorberg | 12.01.2023, 19:05 Uhr

Die Tennis-Männer der Spvg. Haste starten am Sonntag (10 bis ca. 15 Uhr, Halle am Fürstenauer Weg) mit einem Heimspiel gegen den DTV Hannover in ihre zweite Oberliga-Hallensaison.