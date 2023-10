Clubs leben gesellschaftliche Verantwortung „Sterne des Sports“: Fünf Vereine aus der Region mit beeindruckenden Missionen Von Malte Goltsche | 17.10.2023, 14:38 Uhr Der TV Wellingholzhausen ist zu einem Zentrum für Blindentennis geworden. Dafür gab es nun den 1. Platz bei den „Sternen des Sports“. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Der Sport ist mehr als das, was auf den Plätzen, in Hallen oder auf der Laufbahn passiert. Es geht genauso um Integration, gesellschaftliches Engagement und Verantwortung. In diesem Sinne wurden nun fünf Vereine aus der Region für soziale Projekte ausgezeichnet. Was steckt hinter den fünf „Sternen des Sports”?