Der Champion und sein Team: Marcel Steiner (Mitte) mit Vater Heinz und Freundin Corinne. FOTO: Uwe Gerken Steiner hat Bestmarke im Blick Rekordjagd beim Osnabrücker Bergrennen Von Sportredaktion | 19.07.2013, 19:13 Uhr

„Es war zum Schluss ein sehr emotionales Rennen, das vieles zu bieten hatte, letztlich aber fast perfekt lief.“ Dieser Satz stammt von Marcel Steiner. Gesagt hat ihn der Schweizer als Champion und neuer Streckenrekordhalter des Internationalen Osnabrücker ADAC-Bergrennens am Uphöfener Berg in Borgloh letztes Jahr. Seinen Titel will Steiner am 3. und 4. August verteidigen. Mindestens.