Leistungsträger Jens Vorkefeld trainiert vor dem letzten Oberliga-Spieltag mit der abstiegsgefährdeten Spvg. Haste. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Zuhause um Erhalt der Tennis-Oberliga Spvg. Haste verspürt vor dem letzten Spieltag Hochspannung Von Peter Vorberg | 02.03.2023, 07:00 Uhr

Die Tennissaison in der Halle ist kurz und knackig. Für die Tennis-Männer der Spvg. Haste (3:5 Punkte) steht am Samstag (ab 17 Uhr, Halle Fürstenauer Weg) schon das letzte Spiel in der Oberliga gegen den Braunschweiger THC bevor.