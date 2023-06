Beim 51. Internationalen Sportfest des LAZ Rhede hat Langstreckensprinter Fabian Dammermann nicht nur den Sieg, sondern auch Weltranglistenpunkte geholt. Foto: Imago/Chai v.d. Laage up-down up-down Sprinter beim LAZ Meeting in Rhede Osnabrücker Dammermann nach internationalem Sieg auf WM-Kurs Von Sophie Wehmeyer | 30.06.2023, 18:03 Uhr

Der Osnabrücker Leichtathlet Fabian Dammermann hat sich am Wochenende beim 51. Internationalen Sportfest des LAZ Rhede den ersten Platz über die 400 Meter geholt. Damit hat er auch sein Ranking in der Weltrangliste aufgebessert und setzt jetzt alles daran, Mitte August bei der WM in Budapest zu starten.