Debüt in der Regionalliga: Thorben Rabbe sprang für den verletzten Andreas Scholle ein. FOTO: Swaantje Hehmann Scholle verletzt, Rabbe gibt Debüt Oesedes Abstieg aus der Tischtennis-Regionalliga besiegelt Von Jürgen Witte | 13.03.2022, 14:10 Uhr

Nach fünf Jahren in der Tischtennis-Regionalliga müssen die Sportfreunde Oesede in der kommenden Saison wieder in der Oberliga antreten: Die 2:8-Heimniederlage gegen Bledeln besiegelte den Abstieg.