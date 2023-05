Klassenerhalt zum Karriereende: Jonathan Habekost und die Sportfreunde Oesede gewannen die Relegation und bleiben somit in der Tischtennis-Oberliga. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Tischtennis: Drama in Oberliga-Relegation „Alles erlebt in der Achterbahn“: Oesedes Männer feiern Klassenerhalt Von Peter Vorberg | 07.05.2023, 11:47 Uhr

Die Saison war schwierig, der Schlussspurt bemerkenswert: Die Tischtennis-Männer der Sportfreunde Oesede haben den zweiten Abstieg in Folge gerade noch einmal vermieden. In der Relegation gelang der Klassenerhalt in der Oberliga.