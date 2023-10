Volleyball-Topspiel, Tischtennis und Co. Region Osnabrück: Das sollten sich Sportfans am Wochenende nicht entgehen lassen Von Arlena Schünemann | 19.10.2023, 15:30 Uhr Spitzenspiel in der Volleyball-Regionalliga: Die Herren des VfL Lintorf empfangen am Wochenende Spitzenreiter Bremen 1860. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down

Das Runde muss nicht nur ins Eckige, sondern auch übers Netz, in den Korb und über die Platte. Am Wochenende haben die Sportfans in und um Osnabrück die Qual der Wahl. In den Volleyball-Regionalligen der Männer und Frauen stehen gleich zwei Spitzenspiele an. In Dissen findet ein Tischtennisturnier für die besten Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland statt. Die Highlights im Überblick.