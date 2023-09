Basketball, Volleyball und Laufsport Sport in der Region Osnabrück: Die Highlights am Wochenende Von Jacob Alschner | 14.09.2023, 18:00 Uhr Bei den Girolive-Panthers geht es wieder rund unter dem Korb - mit internationaler Beteiligung. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Sport-Fans kommen in Stadt und Landkreis Osnabrück in den kommenden Tagen auf ihre Kosten: Volleyball wird unter anderem Südkreis geboten, im Nordkreis werden die Laufschuhe geschnürt. Und in der Stadt geht es mit internationalem Basketball rund. Die Highlights des kommenden Wochenendes.