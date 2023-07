Aufschlag zu den Teuto-Classics beim VfL Kloster Oesede. Foto: David Ebener up-down up-down Highlights vom 14. bis 16. Juli Wo Sport-Fans in der Region Osnabrück am Wochenende etwas geboten wird Von Jacob Alschner | 13.07.2023, 13:15 Uhr

Die Sommerferien in Niedersachsen haben begonnen, auch der Breitensport in der Region Osnabrück hat größtenteils eine Pause eingelegt. Ein paar Sport-Highlights gibt es in der Stadt und im Landkreis Osnabrück dennoch zu sehen.