Sport-Highlights des Wochenendes Dragons kommen nicht in die Spur, VCO und Lintorf gewinnen Volleyball-Topduelle Von Dennis Kurth, Peter Vorberg und Heike Dierks | 22.10.2023, 16:56 Uhr Weiter kein gewinnbringendes Durchkommen: Die Artland Dragons (in Weiß) – hier in der Vorwoche gegen Rasta Vechta – verloren in der 2. Bundesliga auch gegen die Eisbären Bremerhaven. Archivfoto: Rolf Kamper

Es läuft nicht für die Basketballer der Artland Dragons in der 2. Bundesliga. Derweil haben die Männer des VfL Lintorf und die Frauen des VC Osnabrück ihre Spitzenspiele in den Volleyball-Regionalligen gewonnen. Die Hallensport-Höhepunkte in und um Osnabrück am bisherigen Wochenende.